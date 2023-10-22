Политолог Светов: для американцев оскорбление оппонента — норма

Политолог Юрий Светов в беседе с RT прокомментировал заявление президента США Джо Байдена, который публично сравнил российского президента Владимира Путина и ХАМАС.

По словам политолога, это не первый раз, когда Байден позволяет себе оскорбительные высказывания в адрес лидера России.

«Байден — очень опытный политик, один из самых опытных политиков в мире. Он знает, что он говорит и для чего он это делает. Он оскорблял Путина, называл его и преступником, и кем угодно. Потом он пытался эти слова немножко смягчить, но они были сказаны», — считает Светов.

По его мнению, Байден повторил эти слова для «6 млн евреев, которые живут в США и традиционно поддерживают демократическую партию».

«Это сделано в расчёте на внутреннюю аудиторию. Он это будет говорить, это их лексика. Из уст нашего президента ни разу никто не слышал хоть каких-нибудь оскорбительных выражений в адрес его коллег во всём мире. Он всегда подчёркнуто корректно говорит. У американцев этого нет. В их миропорядке оскорбление оппонента — это нормально. Байден и Трамп как только не обзывают друг друга. Они американцы. И почему он (Байден. — RT) будет стесняться, как обозвать руководителя страны, которую он считает врагом», — уточнил он.

Ранее немецкая газета Junge Welt написала о том, что американский политик либо пытается привлечь на свою сторону «самых жёстких правых», либо у него большие проблемы.