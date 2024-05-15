«Политическое болото»: как Олаф Шольц планирует остаться на посту канцлера ФРГ после выборов 2025 года

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о намерении остаться главой правительства ФРГ после выборов в бундестаг, которые пройдут в 2025 году. Немецкие СМИ сообщают, что главными конкурентами Шольца могут стать лидер партии ХДС Фридрих Мерц и вице-канцлер, представитель партии «Зелёные» Роберт Хабек. При этом на протяжении последних месяцев рейтинги входящих в правящую коалицию партий находятся на рекордно низких отметках. Эксперты полагают, что Олаф Шольц рассчитывает на свою внешнеполитическую работу, а также на то, что его партии удастся сохранить лидерство в правящей коалиции ФРГ и после выборов 2025 года.

Олаф Шольц заявил, что рассчитывает остаться на посту канцлера ФРГ после выборов в бундестаг в 2025 году. Об этом он сказал в интервью журналу Stern.

«Я хочу также и после осени 2025 года оставаться канцлером», — приводит издание слова Шольца.

Политик также выразил уверенность, что правящая коалиция из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), партии «Зелёные» и Свободной демократической партии (СвДП) не распадётся, несмотря на разногласия.

Конкуренты с флангов

Очередные парламентские выборы в Германии пройдут осенью 2025 года. По их итогам будет сформировано правительство страны, после чего выберут канцлера. Ранее Олаф Шольц уже заявлял о своём желании снова стать кандидатом на пост главы правительства от СДПГ.

Газета Die Welt 13 мая сообщила: чтобы сохранить за собой пост канцлера, Шольцу потребуется одержать победу над кандидатом от Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) — бывшего правящего блока, который находится в оппозиции после ухода с поста главы правительства Ангелы Меркель.

Сам Олаф Шольц заявил, что готов к борьбе с лидером ХДС Фридрихом Мерцем, которого считает удобным противником. «Я считаю это очень вероятным, и, если мне позволено сказать, это также устроило бы меня», — приводит слова Шольца Die Welt.

Ранее, 6 мая, Мерц был переизбран на пост лидера ХДС, набрав 89,81% голосов на партийном съезде. Die Welt подчёркивает, что, как лидер более крупной партии блока ХДС/ХСС, он считается фаворитом на роль кандидата на предстоящих выборах канцлера. При этом, согласно данным опроса Forsa, 34% сторонников блока предпочли бы, чтобы в выборах участвовал лидер ХСС Маркус Зедер, тогда как за Мерца выступают только 29%.

Конкуренцию Шольцу может составить не только кандидат от оппозиции, но и представители правящей коалиции, утверждают немецкие СМИ.

Так, в начале апреля газета Bild со ссылкой на источники сообщила, что министр по делам экономики и вице-канцлер Роберт Хабек на выборах 2025 года планирует возглавить партийный список от зелёных на выборах в бундестаг и побороться за пост канцлера ФРГ.

Bild отмечает, что в последнее время Хабек активизировал свою публичную деятельность и проводит встречи с промышленниками и представителями немецких бизнес-ассоциаций. Кроме того, поясняет газета, в его пользу играет тот факт, что в качестве вице-канцлера он совершает поездки по всему миру, представляя Германию.

Источники Bild утверждают, что Роберт Хабек уверен в своей победе и в том, что он сможет одолеть как Олафа Шольца, так и лидера ХДС Фридриха Мерца.

Стоит отметить, что с 2023 года рейтинги входящих в правящую коалицию партий просели до рекордно низких уровней. Так, в конце января результаты опроса социологического института INSA показали, что рейтинг СДПГ снизился до отметки в 13% — худшего показателя за время нахождения партии Шольца у власти.

Лидер ХДС Фридрих Мерц

© AP Photo / Ebrahim Noroozi

Впоследствии социал-демократам удалось несколько восстановить позиции, однако уровень поддержки СДПГ так и не вернулся к уровню 2021 года.

По данным опроса YouGov, по состоянию на 10 мая за СДПГ готовы проголосовать 16% избирателей, за партию «Зелёные» — 14%, а за СвДП — всего 4%. Их опережают «Альтернатива для Германии» с 19% поддержки и блок ХДС/ХСС с 30%.

Эксперты отмечают, что рейтинги одобрения входящих в правительство ФРГ партий находятся на таком низком уровне, что формирование новой правящей коалиции с их участием попросту невозможно.

Баланс без изменений

Олаф Шольц заявляет о намерении остаться на посту канцлера, так как рассчитывает, что его партия вместе с союзниками по коалиции сможет набрать необходимое количество голосов для формирования следующего кабинета министров в 2025 году, пояснил в разговоре с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Совокупный рейтинг партий, входящих в правящую «светофорную» коалицию, больше, чем у христианских демократов. Даже если СвДП не пройдёт в следующий созыв бундестага, для формирования коалиции хватит социал-демократов Олафа Шольца и зелёных. На грани, но хватит. Но в таком случае решающую роль будут играть партия «Зелёные». Она может поддержать Олафа Шольца на следующих выборах 2025 года и сохранить статус-кво, на что он и рассчитывает, но могут и выдвинуть своего кандидата на пост канцлера. Однако до выборов ещё достаточно много времени, и эта ситуация может измениться», — отметил политолог.

Выборы в бундестаг

© Thilo Schmuelgen / Pool via AP

Однако вне зависимости от того, какие политические комбинации (вплоть до приглашения в новую коалицию ХДС) могут сложиться после выборов 2025 года и кто после них станет канцлером, нынешний курс Берлина не изменится, считает Владимир Брутер.

«Политический курс ФРГ не изменится, это исключено. Любая партия, которая действительно может его изменить, будет тем или иным образом отстранена от участия в политической жизни. Следующее правительство будет снова сформировано на основе СДПГ, зелёных, СвДП и, возможно, при участии ХСС. Но такие партии, как «Альтернатива для Германии», «Левые», «Союз Сары Вагенкнехт», к власти допущены не будут», — подчеркнул эксперт.

Как отметил в разговоре с RT научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Константин Софронов, сейчас политики в Европе формируют свои предвыборные платформы на основе внешнеполитической повестки, и Олаф Шольц не исключение.

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«Политическая повестка в Европе формируется в основном в связи с ситуацией вокруг Украины. Политический истеблишмент будет опасаться резкой смены главы правительства, так как это может поставить под угрозу сложившиеся процессы и сотрудничество. Например, в Европе очень опасаются возвращения к власти Дональда Трампа, так как это повлияет на степень участия США в НАТО. Это аргумент в пользу переизбрания Олафа Шольца и сохранения политического аппарата ФРГ примерно в том же составе, в котором он существует сейчас», — рассказал собеседник RT.

Новые оппозиционные партии на выборах 2025 года получат больше голосов, однако вряд ли они смогут серьёзно ослабить позиции более системных политических сил, считает Софронов.

«Крайне правые и левые партии, такие как АдГ, «Союз Сары Вагенкнехт» и так называемые коммунисты, получат больше голосов. Они выступают за быстрое решение ситуации вокруг Украины и говорят о том, что затяжное течение конфликта может негативно сказаться на внутриэкономической ситуации в ФРГ. Эта точка зрения находит всё больше сторонников среди избирателей, что отразится на уровне поддержки этих партий на выборах 2025 года. Однако нынешнее коалиционное правительство ещё не настолько ослабло, чтобы уступить им. В текущей ситуации можно предположить, что нынешний баланс сил будет сохраняться и мы не увидим каких-то кардинальных изменений», — пояснил политолог.

Несмотря на падение рейтингов, положение Олафа Шольца сейчас не критическое и он может рассчитывать на переизбрание в 2025 году, добавил Константин Софронов.

«Тут можно вспомнить, как Ангелу Меркель достаточно сильно критиковали во время её правления, которое тем не менее продолжалось очень долго. А теперь оно вспоминается с позитивом. Сейчас политическая конъюнктура в отношении Олафа Шольца складывается не в пользу каких-либо подвижек или перемен. В ФРГ образовалось такое политическое болото, в котором все увязли», — заключил собеседник RT.