Лидер ХДС Мерц заявил, что канцлер Германии Шольц теряет связь с реальностью
Его слова приводит портал T-online.
Мерц, комментируя недавнюю речь Шольца в бундестаге, заявил, что германские власти в данный момент «дезориентированы», а также не способны предпринимать какие-либо шаги.
«Господин канцлер, вы теряете связь с реальностью в нашей стране», — подчеркнул политик.
В феврале партия Шольца (Социал-демократическая партия Германии (СДПГ)) проиграла на повторных выборах в парламент Берлина впервые с 1999 года.