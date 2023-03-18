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Лидер ХДС Мерц заявил, что канцлер Германии Шольц теряет связь с реальностью

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Лидер немецкой оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц выразил уверенность, что канцлер Германии Олаф Шольц теряет связь с реальностью.

Его слова приводит портал T-online.

Мерц, комментируя недавнюю речь Шольца в бундестаге, заявил, что германские власти в данный момент «дезориентированы», а также не способны предпринимать какие-либо шаги.

«Господин канцлер, вы теряете связь с реальностью в нашей стране», — подчеркнул политик.

В феврале партия Шольца (Социал-демократическая партия Германии (СДПГ)) проиграла на повторных выборах в парламент Берлина впервые с 1999 года.

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