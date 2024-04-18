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DPA: вице-канцлер ФРГ Хабек прибыл в Киев с необъявленным визитом

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Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек посетил Киев с необъявленным визитом.
DPA: вице-канцлер ФРГ Хабек прибыл в Киев с необъявленным визитом
  • AP

Как сообщает агентство DPA, в поездке на Украину, ставшей для Хабека второй с начала СВО, вице-канцлера ФРГ сопровождают представители деловых кругов Германии.

В сообщении, которое приводит ТАСС, отмечается, что в столице Украины Хабек намерен встретиться с Владимиром Зеленским, а также первым вице-премьером, министром экономики Юлией Свириденко и министром энергетики Германом Галущенко.

Ранее Хабек заявил, что надеяться на скорое завершение конфликта на Украине «с хорошим концом» не приходится.

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