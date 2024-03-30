Хабек: надеяться на скорое завершение конфликта на Украине не приходится

Вице-канцлер, министр по делам экономики Германии Роберт Хабек выразил мнение, что надеяться на скорое завершение украинского конфликта с «хорошим концом» не приходится.

Его видеообращение опубликовано в социальной сети X.

«Вероятно, не будет скорого хорошего конца, даже если мы хотим иного», — отметил он.

При этом Хабек выступил против идеи «заморозки» конфликта, уточнив, что только Киев может принимать такие решения.

По его словам, Россия полностью перешла на военные рельсы и наращивает количество вооружений. При этом ФРГ и Европа должны подготовиться к «возможной угрозе безопасности», добавил министр.

Хабек также выступил за продолжение военной поддержки Киева, выразив при этом понимание того, что люди боятся эскалации.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что утверждения МИД Украины о неких переговорах с Россией вступают в противоречие с тем, что Киев официально запретил вести диалог с Москвой.