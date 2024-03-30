Хабек: надеяться на скорое завершение конфликта на Украине не приходится
Его видеообращение опубликовано в социальной сети X.
«Вероятно, не будет скорого хорошего конца, даже если мы хотим иного», — отметил он.
При этом Хабек выступил против идеи «заморозки» конфликта, уточнив, что только Киев может принимать такие решения.
По его словам, Россия полностью перешла на военные рельсы и наращивает количество вооружений. При этом ФРГ и Европа должны подготовиться к «возможной угрозе безопасности», добавил министр.
Хабек также выступил за продолжение военной поддержки Киева, выразив при этом понимание того, что люди боятся эскалации.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что утверждения МИД Украины о неких переговорах с Россией вступают в противоречие с тем, что Киев официально запретил вести диалог с Москвой.