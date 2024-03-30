RT в Telegram
Подпишись

Хабек: надеяться на скорое завершение конфликта на Украине не приходится

Короткая ссылка
Вице-канцлер, министр по делам экономики Германии Роберт Хабек выразил мнение, что надеяться на скорое завершение украинского конфликта с «хорошим концом» не приходится.

Его видеообращение опубликовано в социальной сети X.

«Вероятно, не будет скорого хорошего конца, даже если мы хотим иного», — отметил он.

При этом Хабек выступил против идеи «заморозки» конфликта, уточнив, что только Киев может принимать такие решения.

По его словам, Россия полностью перешла на военные рельсы и наращивает количество вооружений. При этом ФРГ и Европа должны подготовиться к «возможной угрозе безопасности», добавил министр.

Хабек также выступил за продолжение военной поддержки Киева, выразив при этом понимание того, что люди боятся эскалации.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что утверждения МИД Украины о неких переговорах с Россией вступают в противоречие с тем, что Киев официально запретил вести диалог с Москвой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить