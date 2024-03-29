RT в Telegram
Подпишись

Песков: утверждения Украины о переговорах противоречат запрету Зеленского

Короткая ссылка
Утверждения МИД Украины о неких переговорах с Россией вступают в противоречие с тем, что Киев официально запретил вести диалог с Москвой, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков: утверждения Украины о переговорах противоречат запрету Зеленского
  • РИА Новости

«Конечно, такое заявление, оно абсолютно противоречит кодифицированному запрету для президента Украины вести переговоры с Россией», — сказал представитель Кремля.

Во-вторых, подчеркнул он, Россия не приемлет каких-либо «правил», навязанных ей для переговоров по урегулированию украинского конфликта.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что сейчас мяч не на стороне России в вопросе переговоров с Украиной, Зеленский только должен отменить запрет на диалог с Москвой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить