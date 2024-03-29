Песков: утверждения Украины о переговорах противоречат запрету Зеленского
- РИА Новости
«Конечно, такое заявление, оно абсолютно противоречит кодифицированному запрету для президента Украины вести переговоры с Россией», — сказал представитель Кремля.
Во-вторых, подчеркнул он, Россия не приемлет каких-либо «правил», навязанных ей для переговоров по урегулированию украинского конфликта.
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что сейчас мяч не на стороне России в вопросе переговоров с Украиной, Зеленский только должен отменить запрет на диалог с Москвой.