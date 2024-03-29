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Песков: Россия не приемлет «правил», навязанных ей для переговоров по Украине

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не приемлет каких-либо «правил», навязанных ей для переговоров по урегулированию украинского конфликта.
Песков: Россия не приемлет «правил», навязанных ей для переговоров по Украине
  • РИА Новости

Таким образом представитель Кремля прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что переговоры по урегулированию конфликта должны проходить в соответствии с «формулой мира» Киева.

«Для нас неприемлемы какие-то правила, которым мы должны следовать, которые будут кем-то ещё выработаны», — подчеркнул Песков.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что целью России является создание системы гарантий «равной и неделимой безопасности», основанной на усилиях всех заинтересованных стран.

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