Песков: Россия не приемлет «правил», навязанных ей для переговоров по Украине
- РИА Новости
Таким образом представитель Кремля прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что переговоры по урегулированию конфликта должны проходить в соответствии с «формулой мира» Киева.
«Для нас неприемлемы какие-то правила, которым мы должны следовать, которые будут кем-то ещё выработаны», — подчеркнул Песков.
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что целью России является создание системы гарантий «равной и неделимой безопасности», основанной на усилиях всех заинтересованных стран.