Антонов выступил за создание системы гарантий «равной и неделимой безопасности»
Об этом информирует РИА Новости.
Также дипломат подчеркнул, что сегодня российские военнослужащие с мастерством выполняют возложенные на них задачи в рамках СВО, приближая общую победу.
По данным агентства, с данным заявлением Антонов выступил во время организованного посольством России в США торжественного приёма по случаю Дня защитника Отечества.
На нём, как отмечается, присутствовали в том числе и иностранные гости.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества.
Также министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу поздравил военнослужащих, добровольцев и ветеранов с Днём защитника Отечества.