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Антонов выступил за создание системы гарантий «равной и неделимой безопасности»

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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что целью России является создание системы гарантий «равной и неделимой безопасности», основанной на усилиях всех заинтересованных стран.

Об этом информирует РИА Новости.

Также дипломат подчеркнул, что сегодня российские военнослужащие с мастерством выполняют возложенные на них задачи в рамках СВО, приближая общую победу.

По данным агентства, с данным заявлением Антонов выступил во время организованного посольством России в США торжественного приёма по случаю Дня защитника Отечества.

На нём, как отмечается, присутствовали в том числе и иностранные гости.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества.

Также министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу поздравил военнослужащих, добровольцев и ветеранов с Днём защитника Отечества.

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