Большинство россиян поддерживают запрет на продажу энергетиков лицам до 18 лет

По меньшей мере 85% россиян поддерживают запрет на продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков. Об этом свидетельствуют данные опроса, которые есть в распоряжении RT.

Своё мнение респонденты аргументируют тем, что энергетики «опасны для здоровья, в частности для сердца и сердечно-сосудистой системы» и «вредны, возможно, больше алкоголя».

При этом противников запрета всего 8%.

Женщины высказывались в поддержку запрета чаще мужчин (89 и 82% соответственно).

Всего в соответствующем опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Ранее правительство поддержало при условии доработки законопроект, которым предлагается запретить розничную продажу безалкогольных тонизирующих (в том числе энергетических) напитков несовершеннолетним на территории России.