«Гарантируя стратегическое сдерживание»: МБР «Булава» принята на вооружение ВС РФ

Межконтинентальная баллистическая ракета «Булава» принята на вооружение ВС РФ. Об этом сообщил генеральный конструктор Московского института теплотехники Юрий Соломонов. По информации из открытых источников, ракеты «Булава» могут нести от шести до десяти ядерных блоков. В Минобороны РФ ранее отмечали, что такие МБР практически неуязвимы для систем ПРО. По словам аналитиков, принятие на вооружение «Булавы» послужит укреплению российской ядерной триады.

Межконтинентальная баллистическая ракета морского базирования «Булава» принята на вооружение ВС РФ. Об этом сообщил ТАСС генеральный конструктор Московского института теплотехники (МИТ) Юрий Соломонов.

«7 мая этого года подписан указ о принятии на вооружение ракетного комплекса «Булава», — сказал он.

Соломонов также отметил, что 80% межконтинентальных баллистических ракет, стоящих на вооружении Стратегических ядерных сил (СЯС) России, произведено коопераций предприятий во главе с Московским институтом теплотехники.

«80% СЯС страны — это то, что делается и создаётся нашим институтом. Я буду обращаться к руководству страны с просьбой присвоить нашему предприятию — так же, как некоторым предприятиям это уже было сделано, — соответствующую государственную награду... за вклад в оборонную способность нашей страны», — сообщил конструктор.

По словам ведущего эксперта Центра военно-политических исследований МГИМО Михаила Александрова, принятие «Булавы» на вооружение — важный этап в обновлении и укреплении российских сил ядерного сдерживания.

«Это важно для нашей обороноспособности, особенно в условиях, когда США могут начать расширять свою программу противоракетной обороны. Правда, пока что, как показывают испытания, их противоракетная система наземного базирования не очень эффективна. Я думаю, что «Булава» будет служить в российском ВМФ в течение последующих 30—40 лет, гарантируя стратегическое сдерживание США и их союзников», — отметил специалист в комментарии RT.

«Маневрировать по курсу и по высоте»

Напомним, «Булава» начала создаваться специалистами МИТ в конце 1990-х годов, а первый пуск ракеты состоялся 27 сентября 2005 года. В качестве носителя тогда была использована атомная подводная лодка (АПЛ) «Дмитрий Донской» проекта 941 «Акула».

«Это ракета морского базирования, твердотопливная. Такими МБР оснащаются российские стратегические подводные ракетоносцы. Она неоднократно была испытана, прошла многоступенчатые проверки. Этот процесс был небыстрый», — рассказал в беседе с RT военный эксперт Александр Хроленко.

В ходе испытаний разработчики новой МБР столкнулись с рядом трудностей. В частности, СМИ сообщали о нескольких неудачных тестах. Однако затем имевшиеся недочёты были исправлены и с 2013 года все пуски «Булавы» проходили штатно.

Как отмечается на сайте МИТ, комплекс «Булава» воплотил в себе всё лучшее из опыта, накопленного коллективом института за годы работы по этой тематике.

11 декабря 2023 года. Военные моряки на атомном подводном крейсере «Император Александр III» во время торжественной церемонии подъёма военно-морского флага на АО «ПО «Севмаш» в Северодвинске

РИА Новости

© Михаил Климентьев

По словам Михаила Александрова, «Булава» обладает рядом преимуществ по сравнению с ракетами предыдущих поколений.

«Она может маневрировать по курсу и по высоте. Благодаря этому она более приспособлена для преодоления системы противоракетной обороны Соединённых Штатов», — отметил эксперт.

Как подчеркнул в 2021 году начальник штаба командования подводных сил Тихоокеанского флота контр-адмирал Аркадий Наварский, одно из главных достоинств «Булавы» — «способность маневрировать на разгонном участке, что делает ракету неуязвимой для любой системы ПРО».

Точные характеристики ракеты неизвестны. По информации СМИ, такие комплексы могут нести от шести до десяти ядерных блоков индивидуального наведения. Радиус действия ракеты при этом составляет, по данным РИА Новости, около 8 тыс. км.

Ракетами «Булава» оснащаются все стратегические АПЛ проекта 955 «Борей» и 955А «Борей-А». В настоящий момент в состав ВМФ РФ входят семь АПЛ этого класса: «Юрий Долгорукий», «Александр Невский», «Владимир Мономах», «Князь Владимир», «Князь Олег», «Генералиссимус Суворов» и «Император Александр III». В этом году на воду был спущен ещё один «Борей» — «Князь Пожарский».

В декабре 2022 года президент России Владимир Путин отметил, что межконтинентальные ракеты «Булава» «ощутимо повышают» возможности ядерных морских сил России.

«На вооружении «Генералиссимуса Суворова» стоят баллистические ракеты «Булава», которые ощутимо повышают возможности наших ядерных морских сил. И отмечу, что в рамках действующей госпрограммы вооружения будут построены ещё четыре такие подводные лодки, что обеспечит безопасность России на десятилетия вперёд», — сказал российский лидер на церемонии подъёма флага на новых кораблях ВМФ РФ и спуска на воду атомной подлодки «Император Александр III».

«Гармоничный ядерный щит»

Стоит отметить, что МИТ также является разработчиком других российских баллистических ракет. Во времена СССР предприятие создало серию подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) с твердотопливными управляемыми ракетами «Темп-С», «Темп-2С», «Пионер» и «Тополь».

Стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой мобильного базирования ПГРК «Ярс» Тейковского соединения Ракетных войск стратегического назначения РФ

РИА Новости

© Пресс-служба МО РФ

В постсоветские годы предприятие продолжило работу в этом направлении и выпустило новое поколение ПГРК с межконтинентальными ракетами — «Тополь-М» и «Ярс». В декабре 2023 года стало известно, что мобильную группировку ракетных войск стратегического назначения (РВСН) полностью перевооружили на комплексы «Ярс».

Как поясняется на сайте МО РФ, подобные подвижные установки «способны передвигаться по низкокатегорийным дорогам или по бездорожью». В состав таких комплексов, помимо пусковых установок, входят также командные пункты, пункты управления ракетной дивизии, технический комплекс, системы электроснабжения, охраны, связи и обороны.

По данным МИТ, выживаемость подвижных грунтовых комплексов обеспечивается за счёт скрытности местонахождения и мобильности самоходных пусковых установок.

Как отмечает Александр Хроленко, ПГРК и ракеты шахтного базирования наряду с авиационными комплексами и «Булавой» составляют российскую ядерную триаду.

«У нас очень гармоничный ядерный щит: Россия обладает надёжными, дальнобойными и точными средствами доставки стратегического ядерного оружия на суше, на море и в воздухе. «Булава» укрепляет эту триаду. Кстати говоря, у нас в РВСН очень высокий процент современного оружия — около 88%. Кроме того, обновляется флот. Наличие такого оружия не позволяет стратегическим противникам России вступать с нами в прямое боевое столкновение», — резюмировал аналитик.