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МБР «Булава» морского базирования принята на вооружение ВС России

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Генконструктор Московского института теплотехники (МИТ) Юрий Соломонов сообщил, что межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) морского базирования «Булава» была принята на вооружение ВС России.
МБР «Булава» морского базирования принята на вооружение ВС России
  • РИА Новости
  • © Министерство обороны РФ

«7 мая этого года подписан указ о принятии на вооружение ракетного комплекса «Булава», — сказал он ТАСС.

В ноябре 2023 года сообщалось, что атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Император Александр III» успешно выполнил пуск межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования «Булава» из акватории Белого моря.

Как отметили в Минобороны России, стрельба прошла в штатном режиме из подводного положения.

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