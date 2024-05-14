МБР «Булава» морского базирования принята на вооружение ВС России
- РИА Новости
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«7 мая этого года подписан указ о принятии на вооружение ракетного комплекса «Булава», — сказал он ТАСС.
В ноябре 2023 года сообщалось, что атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Император Александр III» успешно выполнил пуск межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования «Булава» из акватории Белого моря.
Как отметили в Минобороны России, стрельба прошла в штатном режиме из подводного положения.