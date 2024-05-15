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Sky: президент Чехии счёл необходимым остановить боевые действия на Украине

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Чешский лидер Петр Павел заявил, что необходимо прекратить боевые действия на Украине и начать переговоры.
Sky: президент Чехии счёл необходимым остановить боевые действия на Украине
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует Sky News.

«Нам нужно остановить войну, а затем начать обсуждать будущие договорённости», — сказал он.

Комментируя возможность переговоров, Павел добавил, что компромисс мог бы быть, но не без согласия Киева, Москвы и государств, которые будут гарантом этого соглашения.

Он также назвал наивными утверждения о том, что Украина в обозримой перспективе сможет вернуть территорию, занятую Россией.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что основной проблемой, связанной с переговорами по конфликту на Украине, является вопрос о надёжности гарантий.

Президент отметил, что Москва открыта к диалогу по Украине.

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