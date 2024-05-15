Sky: президент Чехии счёл необходимым остановить боевые действия на Украине
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Об этом информирует Sky News.
«Нам нужно остановить войну, а затем начать обсуждать будущие договорённости», — сказал он.
Комментируя возможность переговоров, Павел добавил, что компромисс мог бы быть, но не без согласия Киева, Москвы и государств, которые будут гарантом этого соглашения.
Он также назвал наивными утверждения о том, что Украина в обозримой перспективе сможет вернуть территорию, занятую Россией.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что основной проблемой, связанной с переговорами по конфликту на Украине, является вопрос о надёжности гарантий.
Президент отметил, что Москва открыта к диалогу по Украине.