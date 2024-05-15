Путин назвал надёжность гарантий основной проблемой в переговорах по Украине
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«И главная проблема — это как раз надёжность любых гарантий, так как мы имеем дело с государствами, правящие круги которых предпочитают мироустройство не на основе международного права, а «порядок, основанный на правилах», о которых они постоянно говорят, но которых никто не видел», — сказал Путин.
По его словам, эти «правила» меняются в зависимости от текущей политической конъюнктуры и интересов тех, кто их придумывает.
Президент также отметил, что Москва открыта к диалогу по Украине.
При этом Киев и его западные покровители не готовы к равноправным, честным и открытым переговорам, основанным на взаимном уважении, подчеркнул президент.