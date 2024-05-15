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Путин назвал надёжность гарантий основной проблемой в переговорах по Украине

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Президент России Владимир Путин заявил в интервью «Синьхуа», что основной проблемой, связанной с переговорами по украинскому конфликту, является вопрос о надёжности гарантий.
Путин назвал надёжность гарантий основной проблемой в переговорах по Украине
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«И главная проблема — это как раз надёжность любых гарантий, так как мы имеем дело с государствами, правящие круги которых предпочитают мироустройство не на основе международного права, а «порядок, основанный на правилах», о которых они постоянно говорят, но которых никто не видел», — сказал Путин. 

По его словам, эти «правила» меняются в зависимости от текущей политической конъюнктуры и интересов тех, кто их придумывает.

Президент также отметил, что Москва открыта к диалогу по Украине.

При этом Киев и его западные покровители не готовы к равноправным, честным и открытым переговорам, основанным на взаимном уважении, подчеркнул президент. 

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