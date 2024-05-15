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Обвиняемый в убийстве журналистки Светланы Бабаевой полностью признал вину

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Обвиняемый в убийстве главы крымского представительства медиагруппы «Россия сегодня» Светланы Бабаевой Игорь Малёв в суде полностью признал вину и раскаялся.
Обвиняемый в убийстве журналистки Светланы Бабаевой полностью признал вину
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Признаю. Полностью. Искренне раскаиваюсь», — заявил он.

Мужчине ранее было предъявлено обвинение по статье «Причинение смерти по неосторожности».

17 апреля уголовное дело о гибели Светланы Бабаевой было передано в Симферопольский районный суд Крыма.

Адвокат Игоря Малёва Вячеслав Позигун подтвердил RT информацию о начале 15 мая судебного процесса по делу о причинении смерти по неосторожности. Позигун отметил, что процесс по делу будет открытым.

Светлана Бабаева погибла 28 октября 2022 года во время учебных занятий на полигоне.

Как сообщалось, инструктор Малёв в нарушение правил безопасности выстрелил из автомата в грунт. Пуля разделилась на два фрагмента и отрикошетила в голову и шею Бабаевой.

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