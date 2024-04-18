«Вину признаёт»: в деле о гибели журналистки Светланы Бабаевой появился обвиняемый

Судебный процесс по делу о гибели в октябре 2022 года известной журналистки Светланы Бабаевой начнётся 15 мая в Симферополе. В деле о причинении смерти по неосторожности появился обвиняемый. По словам его адвоката, он признаёт вину. Глава регионального подразделения медиагруппы «Россия сегодня» и бывший главред издания «Газета.Ru» погибла во время тренировки по военно-спортивной стрельбе в Крыму.

15 мая Симферопольский районный суд в Крыму начнёт рассмотрение уголовного дела о гибели в 2022 году главы регионального подразделения медиагруппы «Россия сегодня», бывшего главреда «Газеты.Ru» Светланы Бабаевой. В деле о причинении смерти по неосторожности появился обвиняемый — 52-летний житель Симферополя Игорь Малёв.

Напомним, Светлана Бабаева погибла 28 октября 2022 года во время занятий по военно-спортивной стрельбе на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму. Как писали СМИ, в неё попала отрикошетившая пуля. Изначально утверждалось, что стреляла сама Бабаева, однако на похоронах журналистки её муж Евгений Двоскин заявил, что отрикошетившая пуля была выпущена другим человеком.

«Поскольку не все здесь в курсе, что произошло, два слова. В интернете, скажем, разное пишется, но могу сказать: это была не её ошибка, стреляла не она, стрелял другой человек. Одного из этих мы уже нашли, сейчас (через некоторое время), дай бог, найдём непосредственно стрелка», — сказал тогда Двоскин.

В СКР после этого возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Как сообщал «Коммерсанту» источник в правоохранительных органах, причиной трагедии стало нарушение мер безопасности участниками тренировки по стрельбе.

Как выяснил RT, обвиняемый в причинении смерти по неосторожности, предположительно, работал в сфере охраны и увлекался экстремальными видами спорта. Речь может идти о президенте региональной общественной организации «Крымская республиканская федерация акватлона и подводных видов спорта» Игоре Малёве. До 2023 года мужчина с этим именем и фамилией также был руководителем и совладельцем нескольких частных охранных предприятий.

«Вину признаёт»

Адвокат Игоря Малёва Вячеслав Позигун подтвердил RT информацию о начале 15 мая судебного процесса по делу о причинении смерти по неосторожности. Слушание начнётся в 10:00 мск. Позигун отметил, что процесс по делу будет открытым. В беседе с RT адвокат заявил, что его подзащитный признаёт свою вину.

«Да, признаёт. Родственники погибшей с нами не связывались. Мы пытались связаться с ними сами, но пока обратной реакции нет. Понятно — горе всё-таки, поэтому... Горе везде: и с той стороны, и с этой стороны — все это очень сильно переживают», — подчеркнул адвокат Малёва.

Он добавил, что во время следствия по делу «удалось установить определённые обстоятельства» гибели Светланы Бабаевой, однако разглашать их до начала судебного процесса отказался.

«Теплейший человек, остро болевший за Россию»

Светлану Бабаеву похоронили 8 ноября 2022 года на Троекуровском кладбище в Москве. На церемонии прощания присутствовали представители администрации президента России, официальный представитель МИД России Мария Захарова, гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв, главный редактор медиагруппы и телеканала RT Маргарита Симоньян.

«Профессионал высшей пробы с яркой журналистской биографией. Теплейший человек, остро болевший за Россию. Рвалась «за ленточку», желая поддержать наших героев. Шальная пуля...» — говорил после новостей о трагической гибели журналистки Дмитрий Киселёв.

Светлана Бабаева погибла в возрасте 50 лет. С 2004 по 2006 год она была руководителем представительства РИА Новости в Великобритании, после возвращения из Лондона работала заместителем главного редактора в газете «Московские новости», а затем шеф-редактором журнала «Профиль».

В 2008—2012 годах была шеф-редактором корпункта РИА Новости в США, потом — замруководителя объединённой редакции «Московские новости». Светлана Бабаева работала в президентском и правительственном журналистских пулах, освещала преимущественно темы, касающиеся российской внутренней и внешней политики, а также экономики.

С 2013 по 2016 год Бабаева занимала должность главного редактора онлайн-издания «Газета.Ru». В декабре 2016 года она стала советником медиагруппы «Россия сегодня», а с августа 2019-го Светлану Бабаеву назначили руководителем регионального подразделения медиагруппы в Симферополе.