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Дело о гибели журналистки Бабаевой передали в Симферопольский районный суд Крыма

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В Симферопольский районный суд Крыма передали уголовное дело о гибели экс-руководителя крымского представительства медиагруппы «Россия сегодня» Светланы Бабаевой, заявил муж погибшей Евгений Двоскин, который проходит по делу как потерпевший.
Дело о гибели журналистки Бабаевой передали в Симферопольский районный суд Крыма
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

«Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Симферопольский районный суд Республики Крым для рассмотрения по существу», — заявил Двоскин.

Он уточнил, что дело завели по ч. 1 ст. 109 УК России — причинение смерти по неосторожности. Обвиняемый — Игорь Малёв.

28 октября 2022 года руководитель подразделения «Россия сегодня» в Симферополе Светлана Бабаева погибла в результате несчастного случая на полигоне в Крыму.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил соболезнования в связи с гибелью Светланы Бабаевой и назвал её истинным профессионалом.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев также выразил соболезнования в связи с гибелью журналистки.

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