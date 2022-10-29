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Лавров назвал погибшую журналистку Бабаеву истинным профессионалом

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил соболезнования в связи с гибелью руководителя подразделения «Россия сегодня» в Симферополе Светланы Бабаевой и назвал её истинным профессионалом.
Лавров назвал погибшую журналистку Бабаеву истинным профессионалом
  • РИА Новости

«Потрясены трагической гибелью руководителя регионального подразделения МИА «Россия сегодня» в Крыму, журналиста и политолога Светланы Бабаевой, с которой нас связывали долгие годы совместной работы», — цитирует РИА Новости письмо Лаврова родным и близким Светланы Бабаевой.

Он отметил, что Бабаева была истинным профессионалом и многогранным человеком.

Министр добавил, что журналистка не только описывала историю России, но и творила её сама.

Бабаева погибла в результате несчастного случая на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму, где она занималась военно-спортивной стрельбой.

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