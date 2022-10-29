Лавров назвал погибшую журналистку Бабаеву истинным профессионалом
- РИА Новости
«Потрясены трагической гибелью руководителя регионального подразделения МИА «Россия сегодня» в Крыму, журналиста и политолога Светланы Бабаевой, с которой нас связывали долгие годы совместной работы», — цитирует РИА Новости письмо Лаврова родным и близким Светланы Бабаевой.
Он отметил, что Бабаева была истинным профессионалом и многогранным человеком.
Министр добавил, что журналистка не только описывала историю России, но и творила её сама.
Бабаева погибла в результате несчастного случая на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму, где она занималась военно-спортивной стрельбой.