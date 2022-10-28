Медведев выразил соболезнования в связи с гибелью журналистки Бабаевой

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с гибелью руководителя подразделения «Россия сегодня» в Симферополе Светланы Бабаевой.

«Это невосполнимая утрата для отечественной журналистики. В медиасообществе Светлану знали как настоящего профессионала, которого отличали нестандартный подход к делу, умение осуществлять яркие, востребованные временем проекты, вести с читателем по-настоящему живой, заинтересованный диалог», — приводит РИА Новости текст телеграммы Медведева.

Он попросил передать слова сочувствия и поддержки родным, близким и коллегам журналистки.

«Память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в наших сердцах», — добавил политик.

Бабаева погибла в результате несчастного случая на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму, где она занималась военно-спортивной стрельбой.