Журналистка Светлана Бабаева погибла в результате несчастного случая на полигоне в Крыму

Руководитель подразделения «Россия сегодня» в Симферополе Светлана Бабаева погибла в результате несчастного случая на полигоне в Крыму. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу медиахолдинга.

По данным пресс-службы, несчастный случай произошёл на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму, где она занималась военно-спортивной стрельбой.

Гендиректор «России сегодня» Дмитрий Киселёв назвал Бабаеву профессионалом высшей пробы с яркой журналистской биографией.

«Рвалась «за ленточку», желая поддержать наших героев. Шальная пуля…» — цитирует Киселёва пресс-служба.

Он отметил, что Бабаева была «теплейшим человеком, остро болевшим за Россию».