Группировка «Восток» после освобождения Новомихайловки продвигается в направлении Константиновки, рассказал спецкор RT Александр Пискунов.

По его словам, ВСУ на участке между Константиновкой и Марьинкой ежедневно теряют опорники.

Пискунов показал кадры уничтожения укрытой в блиндаже пехоты противника расчётом самоходного орудия 2С5 «Гиацинт-С» 305-й артбригады. Огонь артиллерии вынудил ВСУ отказаться от попытки атаковать российские позиции.

Наводчик с позывным Бум рассказал, что техника врага сейчас попадается редко (из-за нехватки её стараются беречь и закидывать вперёд пехоту, иногда с пикапами), но ещё бывает и западная, и советская. Она становится целью артиллерии и других средств поражения.

22 апреля Министерство обороны России сообщило, что российские военные освободили Новомихайловку в Донецкой Народной Республике.