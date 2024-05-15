Группировка «Восток» продвигается в направлении Константиновки
- РИА Новости
По его словам, ВСУ на участке между Константиновкой и Марьинкой ежедневно теряют опорники.
Пискунов показал кадры уничтожения укрытой в блиндаже пехоты противника расчётом самоходного орудия 2С5 «Гиацинт-С» 305-й артбригады. Огонь артиллерии вынудил ВСУ отказаться от попытки атаковать российские позиции.
Наводчик с позывным Бум рассказал, что техника врага сейчас попадается редко (из-за нехватки её стараются беречь и закидывать вперёд пехоту, иногда с пикапами), но ещё бывает и западная, и советская. Она становится целью артиллерии и других средств поражения.
22 апреля Министерство обороны России сообщило, что российские военные освободили Новомихайловку в Донецкой Народной Республике.