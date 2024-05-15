РИА Новости: кадровик МО Кузнецов приобрёл участок и раритетную «Волгу»

Начальник главного управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов, обвиняемый в получении взятки, в середине 2010-х купил раритетную «Волгу», 15 соток земли и долю в квартире.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на декларации, которые подавал чиновник до 2021 года.

Согласно документам, за четыре года у Кузнецова и его жены обновились две машины, а в собственности появились земля и квартира.

14 мая в 235-м Гарнизонном военном суде заявили, что главе управления кадров Министерства обороны России Юрию Кузнецову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

Речь может идти о более 30 млн рублей.