РИА Новости: кадровик МО Кузнецов приобрёл участок и раритетную «Волгу»
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на декларации, которые подавал чиновник до 2021 года.
Согласно документам, за четыре года у Кузнецова и его жены обновились две машины, а в собственности появились земля и квартира.
14 мая в 235-м Гарнизонном военном суде заявили, что главе управления кадров Министерства обороны России Юрию Кузнецову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
Речь может идти о более 30 млн рублей.