Вирусолог: «омикрон» можно считать естественным избавлением от пандемии СOVID-19

Вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский, комментируя данные, что новая группа штаммов коронавируса FLiRT в России не обнаружена, заявил в беседе с RT, что любой вариант СOVID-19 может дойти до России даже в нынешних условиях, когда передвижения людей ограничены.

«Любой вариант СOVID-19 может дойти до России даже в нынешних условиях, когда передвижения людей ограничены. Судя по описанию, FLiRT представляет собой очередной вариант группы штаммов «омикрон», которые весьма контагиозны, но патогенны в малой степени. «Омикрон» можно считать естественным избавлением от пандемии СOVID-19, хотя SARS CoV-2 в популяции остаётся и появление новых вариантов возможно. Специалисты следят за ними, а обывателю беспокоиться пока что не о чем», — подчеркнул вирусолог.

По словам заместителя руководителя рабочей группы НТИ HealthNet («Хелснет») по направлению «Биомедицина» Андрея Ломоносова, группа вариантов вируса, скорее всего, дойдёт до России.

«Сейчас период отпусков, многие путешествуют и вероятность заноса этого варианта высокая. Что касается опасности этой группы вариантов вируса, нет данных, свидетельствующих о его особой опасности. По сути, эти варианты отражают приспособление вируса к постоянно защищающему человечество групповому иммунитету», — объяснил эксперт.

По его словам, мутации этого вируса наиболее важны для разработчиков вакцин, поскольку они дают ему возможность лучше ускользать от нейтрализующих антител, которые в том числе создавались в ответ на вакцинирование.

«Вирус постоянно и довольно быстро изменяется, и новые штаммы будут возникать. В этом нет ничего необычного — так же как и вирус гриппа, к волнам которого мы привыкли, коронавирус будет мутировать и так выживать в союзе с человеком», — заключил собеседник RT.

Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что новая группа штаммов коронавируса FLiRT, распространяющаяся в ряде стран, в России не обнаружена.