Junge Welt: слова Байдена о Путине и ХАМАС говорят о том, что у него проблемы

Поведение президента США Джо Байдена, публично сравнившего Владимира Путина и ХАМАС, говорит о том, что у него проблемы, пишет немецкая газета Junge Welt. Издание полагает, что американский политик либо пытается привлечь на свою сторону «самых жёстких правых», либо у него большие проблемы.

«США и их союзники уже более полутора лет вливают десятки миллиардов долларов в вооружение Украины — и что происходит? Украинское наступление, предварительно гордо осыпанное похвалами, провалилось», — утверждают авторы статьи, комментируя проблемы, с которыми пытается справиться Байден.

Журналисты отмечают, что всё больше и больше людей в США, «особенно правых», называют Украину «бездонной ямой».

Теперь же возникла и вторая проблема в виде ХАМАС, которая может привести к пожару на Ближнем Востоке, пишет газета.

Более того, в последние дни иракские ополченцы атаковали военные базы США в Сирии и Ираке, а корабль Соединённых Штатов перехватил ракеты хуситов из Йемена.

«Смогут ли Соединённые Штаты избежать кровавой бойни, которая явно надвигается? Нет», — отмечает издание.

Джо Байден ранее во время выступления заявил, что для США «ХАМАС и Путин представляют разные угрозы, но их объединяет то, что оба хотят полностью уничтожить соседнюю демократию».

Его администрация просит конгресс США удовлетворить запрос на общую сумму около $106 млрд, в том числе деньги предлагается выделить на военную помощь для Украины и для Израиля.