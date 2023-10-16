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Володин: государствам необходимо строить суверенную политику

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Странам необходимо строить свою суверенную политику, заявил спикер Госдумы России Вячеслав Володин.
Володин: государствам необходимо строить суверенную политику
  • © duma.gov.ru

«Большинство населения планеты считает, что страны должны строить свою суверенную политику. И здесь лучше, чем Хо Ши Мин, не скажешь, что самое дорогое — это независимость и свобода», — заявил он на втором заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Государственной думы и Национального собрания Вьетнама.

Володин отметил, что российская экономика окрепла.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что величие России заключается в укреплении её суверенитета.

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