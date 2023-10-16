Володин: государствам необходимо строить суверенную политику

Странам необходимо строить свою суверенную политику, заявил спикер Госдумы России Вячеслав Володин.

«Большинство населения планеты считает, что страны должны строить свою суверенную политику. И здесь лучше, чем Хо Ши Мин, не скажешь, что самое дорогое — это независимость и свобода», — заявил он на втором заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Государственной думы и Национального собрания Вьетнама.

Володин отметил, что российская экономика окрепла.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что величие России заключается в укреплении её суверенитета.