Володин: государствам необходимо строить суверенную политику
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«Большинство населения планеты считает, что страны должны строить свою суверенную политику. И здесь лучше, чем Хо Ши Мин, не скажешь, что самое дорогое — это независимость и свобода», — заявил он на втором заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Государственной думы и Национального собрания Вьетнама.
Володин отметил, что российская экономика окрепла.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что величие России заключается в укреплении её суверенитета.