В Мексике 14 человек погибли и 31 пострадал при опрокидывании автобуса
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное Министерство безопасности.
«Сегодняшним утром перевернулся автобус... По предварительным данным, 14 человек погибли и ещё 31 получил ранения», — говорится в заявлении.
Уточняется, что автобус ехал с пассажирами из Сан-Луис-де-ла-Паса (штат Гуанахуато).
Ранее сообщалось, что в марте пять человек погибли, десять получили ранения в результате аварии с микроавтобусом в Турции.