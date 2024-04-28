В Мексике 14 человек погибли и 31 пострадал при опрокидывании автобуса

На трассе в мексиканском штате Мехико 14 человек погибли и 31 пострадал в результате аварии, в ходе которой опрокинулся автобус.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное Министерство безопасности.

«Сегодняшним утром перевернулся автобус... По предварительным данным, 14 человек погибли и ещё 31 получил ранения», — говорится в заявлении.

Уточняется, что автобус ехал с пассажирами из Сан-Луис-де-ла-Паса (штат Гуанахуато).

Ранее сообщалось, что в марте пять человек погибли, десять получили ранения в результате аварии с микроавтобусом в Турции.