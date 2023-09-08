Посол Садось: Польша расстроена тем, что ЕС медлит с конфискацией активов России

Посол Польши при ЕС Анджей Садось заявил, что республика расстроена тем, что ЕС медлит с конфискацией российских активов на сумму $200 млрд.

«С сожалением должен сказать, что в этом вопросе практического ничего не происходит», — цитирует его РИА Новости.

Ранее группа REPO (Russian Elites, Proxies and Oligarchs), которая занимается поиском и заморозкой активов, связанных с Россией, заявила, что общая стоимость заблокированных Западом активов Москвы оценивается примерно в $280 млрд.

Также госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что средства, конфискованные США у подсанкционных российских предпринимателей, пойдут на нужды украинской армии.