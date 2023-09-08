Посол Садось: Польша расстроена тем, что ЕС медлит с конфискацией активов России
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«С сожалением должен сказать, что в этом вопросе практического ничего не происходит», — цитирует его РИА Новости.
Ранее группа REPO (Russian Elites, Proxies and Oligarchs), которая занимается поиском и заморозкой активов, связанных с Россией, заявила, что общая стоимость заблокированных Западом активов Москвы оценивается примерно в $280 млрд.
Также госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что средства, конфискованные США у подсанкционных российских предпринимателей, пойдут на нужды украинской армии.