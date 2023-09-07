Минфин США: заблокированные активы России оцениваются в $280 млрд

Группа REPO (Russian Elites, Proxies and Oligarchs), которая занимается поиском и заморозкой активов, связанных с Россией, заявила, что общая стоимость заблокированных Западом активов Москвы оценивается примерно в $280 млрд.

Соответствующее заявление было опубликовано американским Минфином после встречи стран — участниц REPO.

«Общая стоимость активов оценивается примерно в $280 млрд, большая часть из которых находится в ЕС», — говорится в сообщении.

Минфин заявил, что страны будут удерживать активы России, пока страна не компенсирует «нанесённый Украине ущерб».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что средства, конфискованные США у подсанкционных российских предпринимателей, пойдут на нужды украинской армии.