Минфин США: заблокированные активы России оцениваются в $280 млрд
Соответствующее заявление было опубликовано американским Минфином после встречи стран — участниц REPO.
«Общая стоимость активов оценивается примерно в $280 млрд, большая часть из которых находится в ЕС», — говорится в сообщении.
Минфин заявил, что страны будут удерживать активы России, пока страна не компенсирует «нанесённый Украине ущерб».
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что средства, конфискованные США у подсанкционных российских предпринимателей, пойдут на нужды украинской армии.