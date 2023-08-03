Директор ассоциации «Турпомощь» Осауленко рассказал об ожидающемся интересе россиян к Ирану

Директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с RT рассказал об увеличении туристов из России в Иран в связи с отменой виз.

«Конечно, есть ожидания, что турпоток увеличится. Вы поймите, стоимость визы она очень дорогая сама по себе. Это первый фактор, который влияет на поток. Второе, это то, что записываться на получение визы надо хотя бы за месяц», — объяснил он.

Осауленко также считает, что иранское направление может заинтересовать российских туристов.

«Вы были в Иране? А пробовали иранскую кухню? Я хочу сказать, что иранская кухня достаточно популярна в мире. Поэтому всё относительно», — считает он.

Ранее российский министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что Россия ведёт переговоры о введении безвизового режима со странами Персидского залива.