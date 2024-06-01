Мурадов: Запад в одностороннем порядке отменил доктрину ядерного сдерживания

Санкционировав удары по России, Запад фактически отменил в одностороннем порядке доктрину ядерного сдерживания, заявил постпред Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

«Наши противники, по существу, тонкой психологической операцией «дезориентации» Москвы в одностороннем порядке отменяют доктрину ядерного сдерживания, которая до сих пор уберегала мир от глобального ядерного столкновения», — сказал он РИА Новости.

По словам Мурадова, странам Запада нужно чётко дать понять: используемые против России ракеты получат «они, инициаторы и наводчики».

Он отметил, что Запад придерживается логики, согласно которой в ответ на атаки Россия должна бомбить Украину, а не западные страны, которые «не при чём».

В Пентагоне ранее подтвердили, что администрация американского президента Джо Байдена разрешила ВСУ наносить удары оружием США по российской территории в ходе контрбатарейной борьбы.