Мурадов: Запад в одностороннем порядке отменил доктрину ядерного сдерживания
«Наши противники, по существу, тонкой психологической операцией «дезориентации» Москвы в одностороннем порядке отменяют доктрину ядерного сдерживания, которая до сих пор уберегала мир от глобального ядерного столкновения», — сказал он РИА Новости.
По словам Мурадова, странам Запада нужно чётко дать понять: используемые против России ракеты получат «они, инициаторы и наводчики».
Он отметил, что Запад придерживается логики, согласно которой в ответ на атаки Россия должна бомбить Украину, а не западные страны, которые «не при чём».
В Пентагоне ранее подтвердили, что администрация американского президента Джо Байдена разрешила ВСУ наносить удары оружием США по российской территории в ходе контрбатарейной борьбы.