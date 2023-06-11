МЭР рассчитывает в июле запустить безвизовые групповые поездки между Россией и Китаем
- РИА Новости
Об этом Решетников сказал в ходе встречи с представителями бизнеса в рамках форума «Путешествуй!».
По словам министра, безвизовые туристические поездки рассчитывают запустить с Китаем и Ираном.
«По данным МИД России, с Китаем запустим в июле», — цитирует его РИА Новости.
Сроки запуска безвизовых поездок с Ираном Решетников не уточнил.
Ранее сообщалось, что Китай принял решение об открытии визовых центров в Москве и Петербурге для повышения эффективности работы своих дипмиссий.