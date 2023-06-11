Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

МЭР рассчитывает в июле запустить безвизовые групповые поездки между Россией и Китаем

Короткая ссылка
Минэкономразвития рассчитывает запустить групповые безвизовые туристические поездки между Россией и Китаем в июле, сообщил глава ведомства Максим Решетников.
МЭР рассчитывает в июле запустить безвизовые групповые поездки между Россией и Китаем
  • РИА Новости

Об этом Решетников сказал в ходе встречи с представителями бизнеса в рамках форума «Путешествуй!».

По словам министра, безвизовые туристические поездки рассчитывают запустить с Китаем и Ираном.

«По данным МИД России, с Китаем запустим в июле», — цитирует его РИА Новости.

Сроки запуска безвизовых поездок с Ираном Решетников не уточнил.

Ранее сообщалось, что Китай принял решение об открытии визовых центров в Москве и Петербурге для повышения эффективности работы своих дипмиссий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить