МЭР рассчитывает в июле запустить безвизовые групповые поездки между Россией и Китаем

Минэкономразвития рассчитывает запустить групповые безвизовые туристические поездки между Россией и Китаем в июле, сообщил глава ведомства Максим Решетников.

Об этом Решетников сказал в ходе встречи с представителями бизнеса в рамках форума «Путешествуй!».

По словам министра, безвизовые туристические поездки рассчитывают запустить с Китаем и Ираном.

«По данным МИД России, с Китаем запустим в июле», — цитирует его РИА Новости.

Сроки запуска безвизовых поездок с Ираном Решетников не уточнил.

Ранее сообщалось, что Китай принял решение об открытии визовых центров в Москве и Петербурге для повышения эффективности работы своих дипмиссий.