Китай откроет визовые центры в Москве и Петербурге

Китай принял решение об открытии визовых центров в Москве и Петербурге для повышения эффективности работы своих дипмиссий.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на китайскую дипмиссию.

«В настоящее время китайские визовые центры завершили основную подготовительную работу, ведут переговоры с российскими партнёрами по вопросам сотрудничества, официально ещё не открылись и временно не могут принимать заявления», — говорится в сообщении.

Уточняется, что как только всё будет согласовано, китайская сторона в кратчайшие сроки откроет центры.

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