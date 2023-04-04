Китай откроет визовые центры в Москве и Петербурге
- AP
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Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на китайскую дипмиссию.
«В настоящее время китайские визовые центры завершили основную подготовительную работу, ведут переговоры с российскими партнёрами по вопросам сотрудничества, официально ещё не открылись и временно не могут принимать заявления», — говорится в сообщении.
Уточняется, что как только всё будет согласовано, китайская сторона в кратчайшие сроки откроет центры.
Ранее сайт Nation News сообщал, что правительство Катара отменило все ковидные ограничения для туристов.