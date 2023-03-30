В генконсульстве КНР во Владивостоке объяснили порядок получения турвизы в Китай

Генеральное консульство КНР во Владивостоке с 15 марта возобновило рассмотрение и выдачу всех типов виз в Китай для иностранных граждан, в том числе туристических.

AP

Так, желающие получить визу в страну должны заполнить анкету онлайн и записаться на подачу документов, сообщает ИА PrimaMedia. Для оформления туристической визы необходимо предоставить документы, содержащие программу маршрута, включая бронь авиабилета (туда и обратно), бронь отеля или письменное приглашение от китайской стороны. Также путешественнику необходимо иметь международный полис страхования, покрывающий весь период поездки. Ранее сайт Nation News сообщал, что правительство Катара отменило все ковидные ограничения для туристов.