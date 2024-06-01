Захарова назвала травлей планы фонда Клуни добиться ареста журналистов из России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала планы фонда американского актёра Джорджа Клуни добиться ареста российских журналистов за рубежом проявлением русофобии и травлей по политическим мотивам.

«Оказывается, что защита журналистов в понимании четы Клуни — это их травля через уголовное преследование по политическим мотивам... Не секрет, что за русофобию на Западе хорошо платят... Вот зачем они решили устроить судебное сафари на российских журналистов», — написала она в Telegram.

Как стало известно ранее, американский фонд Клуни добивается уголовного преследования «российских пропагандистов». Директор по юридическим вопросам фонда Анна Нейстат не стала раскрывать, кого именно собираются преследовать, однако уточнила, что это «наиболее очевидные российские пропагандисты».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал безумцами команду Фонда Клуни за эту идею.