RT в Telegram
Подпишись

Захарова назвала травлей планы фонда Клуни добиться ареста журналистов из России

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала планы фонда американского актёра Джорджа Клуни добиться ареста российских журналистов за рубежом проявлением русофобии и травлей по политическим мотивам.

«Оказывается, что защита журналистов в понимании четы Клуни — это их травля через уголовное преследование по политическим мотивам... Не секрет, что за русофобию на Западе хорошо платят... Вот зачем они решили устроить судебное сафари на российских журналистов», — написала она в Telegram.

Как стало известно ранее, американский фонд Клуни добивается уголовного преследования «российских пропагандистов». Директор по юридическим вопросам фонда Анна Нейстат не стала раскрывать, кого именно собираются преследовать, однако уточнила, что это «наиболее очевидные российские пропагандисты».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал безумцами команду Фонда Клуни за эту идею.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить