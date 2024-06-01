Власти Грузии обязали иностранцев с 1 июня оформлять медицинскую страховку

С 1 июня иностранцы при въезде в Грузию обязаны иметь при себе медицинскую страховку, действительную на время пребывания в стране.

«Для иностранных граждан медицинское обслуживание в Грузии платное. В связи с этим гражданам Российской Федерации целесообразно иметь медицинскую страховку. С 1 июня 2024 года наличие медицинской страховки при въезде в Грузию является обязательным», — говорится на сайте консульского портала.

В Страховом Доме ВСК ранее сообщили, что больше всего полисов страхования путешествующих на период зимних каникул россияне оформили в Турцию (56%) и Грузию (11%).