«Коммерсант»: сотрудников «Крокуса» заподозрили в причастности к гибели людей

Двух сотрудников «Крокус Сити Холла» заподозрили в причастности к гибели людей в результате теракта.

«Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности... Его фигурантами уже стали два сотрудника концертного зала — им предъявили обвинение, но отпустили под подписку о невыезде», — пишет «Коммерсант».

В издании отметили, что главные претензии сводятся к тому, что пожарные выходы из зала были заперты. При этом фигуранты дела, по версии «Коммерсанта», этот факт и свою вину в трагедии отрицают.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России возбудил дело об оказании небезопасных услуг в связи с нападением террористов на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье и объединил его с делом о теракте.

По данным ФСБ, силовики задержали более 20 человек, причастных к трагедии.

Пострадавшим в «Крокусе» выплатили более 21 млн рублей.