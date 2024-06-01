«Коммерсант»: сотрудников «Крокуса» заподозрили в причастности к гибели людей
«Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности... Его фигурантами уже стали два сотрудника концертного зала — им предъявили обвинение, но отпустили под подписку о невыезде», — пишет «Коммерсант».
В издании отметили, что главные претензии сводятся к тому, что пожарные выходы из зала были заперты. При этом фигуранты дела, по версии «Коммерсанта», этот факт и свою вину в трагедии отрицают.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет России возбудил дело об оказании небезопасных услуг в связи с нападением террористов на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье и объединил его с делом о теракте.
По данным ФСБ, силовики задержали более 20 человек, причастных к трагедии.
Пострадавшим в «Крокусе» выплатили более 21 млн рублей.