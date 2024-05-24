Глава ФСБ: задержаны уже более 20 человек, причастных к теракту в «Крокусе»

Силовики задержали уже более 20 человек, причастных к теракту в «Крокус Сити Холле», среди них как пособники, так и сами исполнители преступления, заявил директор ФСБ Александр Бортников.

Глава спецслужбы выступил с таким заявлением в Бишкеке на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ.

«В настоящее время мы устанавливаем весь круг причастных к злодеянию. Уже задержаны более 20 лиц, включая непосредственных исполнителей и пособников», — сказал директор ФСБ.

Бортников во время заседания подчеркнул, что Главное управление разведки Минобороны Украины имеет непосредственное отношение к теракту.