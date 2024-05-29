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Пострадавшим в «Крокусе» выплатили более 21 млн рублей

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Страховые компании выплатили пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле» уже более 21 млн рублей. Уточняется, что эти выплаты также включают страховые выплаты родственникам погибших и выплаты банкам по ипотечным кредитам.
Пострадавшим в «Крокусе» выплатили более 21 млн рублей
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, сумма выплат пока не окончательная и может вырасти.

Среди опрошенных компаний — «Росгосстрах», «Совкомбанк Страхование жизни», «Согласие», СОГАЗ и «Зетта Страхование жизни».

Помимо выплат, компании также предоставляют медицинскую и психологическую помощь пострадавшим.

Ранее RT выяснил, что мать инвалида-колясочника Максима Вербенина получила выплату для родственников жертв теракта в «Крокусе».

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошёл 22 марта. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 145 человек.

Директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что действия террористов координировали члены афганского подразделения ИГ* «Вилаят Хорасан», они в этот момент находились в афгано-пакистанской зоне.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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