Пострадавшим в «Крокусе» выплатили более 21 млн рублей
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, сумма выплат пока не окончательная и может вырасти.
Среди опрошенных компаний — «Росгосстрах», «Совкомбанк Страхование жизни», «Согласие», СОГАЗ и «Зетта Страхование жизни».
Помимо выплат, компании также предоставляют медицинскую и психологическую помощь пострадавшим.
Ранее RT выяснил, что мать инвалида-колясочника Максима Вербенина получила выплату для родственников жертв теракта в «Крокусе».
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошёл 22 марта. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 145 человек.
Директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что действия террористов координировали члены афганского подразделения ИГ* «Вилаят Хорасан», они в этот момент находились в афгано-пакистанской зоне.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.