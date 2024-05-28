Мать погибшего в «Крокусе» инвалида-колясочника получила выплату

Мать инвалида-колясочника Максима Вербенина получила выплату для родственников жертв теракта в «Крокусе».

Отмечается, что официально её сын всё ещё не признан погибшим.

«Я получила сумму в полном объёме — 3 млн рублей», — рассказала RT Алёна Вербенина.

30 апреля у Вербениной приняли заявление на выплату для родственников погибших.