Мать погибшего в «Крокусе» инвалида-колясочника получила выплату
Мать инвалида-колясочника Максима Вербенина получила выплату для родственников жертв теракта в «Крокусе».
- Gettyimages.ru
- © Coprid
Отмечается, что официально её сын всё ещё не признан погибшим.
«Я получила сумму в полном объёме — 3 млн рублей», — рассказала RT Алёна Вербенина.
30 апреля у Вербениной приняли заявление на выплату для родственников погибших.
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