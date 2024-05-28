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Мать погибшего в «Крокусе» инвалида-колясочника получила выплату

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Мать инвалида-колясочника Максима Вербенина получила выплату для родственников жертв теракта в «Крокусе».
Мать погибшего в «Крокусе» инвалида-колясочника получила выплату
  • Gettyimages.ru
  • © Coprid

Отмечается, что официально её сын всё ещё не признан погибшим.

«Я получила сумму в полном объёме — 3 млн рублей», —  рассказала RT Алёна Вербенина.

30 апреля у Вербениной приняли заявление на выплату для родственников погибших.

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