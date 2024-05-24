ФСБ: теракт в «Крокусе» координировали боевики ИГ из афгано-пакистанской зоны
- РИА Новости
Он подчеркнул, что расследование теракта ведётся при содействии спецслужб из Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.
«Установлено, что подготовительные действия, финансирование, нападение и отход террористов координировались через интернет членами группировки «Вилаят Хорасан», находившимися в афгано-пакистанской зоне», — сказал Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке.
После вылазки террористы получили «чёткую команду двигаться к украинской границе», где с той стороны было подготовлено «окно», добавил Бортников.
Директор ФСБ также заявил, что Главное управление разведки Минобороны Украины имеет непосредственное отношение к теракту.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.