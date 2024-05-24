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ФСБ: теракт в «Крокусе» координировали боевики ИГ из афгано-пакистанской зоны

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Действия террористов в подмосковном «Крокусе» координировали члены афганского подразделения ИГ* «Вилаят Хорасан», они в этот момент находились в афгано-пакистанской зоне, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.
ФСБ: теракт в «Крокусе» координировали боевики ИГ из афгано-пакистанской зоны
  • РИА Новости

Он подчеркнул, что расследование теракта ведётся при содействии спецслужб из Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

«Установлено, что подготовительные действия, финансирование, нападение и отход террористов координировались через интернет членами группировки «Вилаят Хорасан», находившимися в афгано-пакистанской зоне», — сказал Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке.

После вылазки террористы получили «чёткую команду двигаться к украинской границе», где с той стороны было подготовлено «окно», добавил Бортников.

Директор ФСБ также заявил, что Главное управление разведки Минобороны Украины имеет непосредственное отношение к теракту.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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