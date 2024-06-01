Bloomberg: G7 и ЕС обсуждают санкции против банков, использующих аналог SWIFT

Страны G7 и ЕС обсуждают введение санкций против банков третьих стран, использующих аналог системы SWIFT от Центробанка России.

«В обсуждении… находятся меры, которые будут направлены против кредиторов в третьих странах, использующих похожую на SWIFT систему передачи финансовых сообщений ЦБ России для обхода ограничений», — сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

При этом конкретные меры согласовать пока не удалось.

Ранее в агентстве утверждали, что в рамках 14-го пакета антироссийских санкций в ЕС намерены запретить странам — членам объединения использовать Систему передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС), призванную заменить SWIFT.

Известно, что к российскому аналогу SWIFT присоединились уже 20 государств.

В марте отмечалось, что трафик СПФС, представляющей собой российскую альтернативу SWIFT, вырос более чем в три раза в 2022 году.