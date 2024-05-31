«Вели себя как звери»: польские военные избили беженцев на границе

В распоряжении RT оказались кадры избиения польскими пограничниками беженцев, которые пытаются перейти границу со стороны Белоруссии. Пострадавшие уроженцы Афганистана рассказали RT, что их избивали несколько человек, им распыляли в лицо перцовый баллончик и несколько раз их ударили ножом. Белорусская сторона беженцам оказала первую медицинскую помощь, предоставила воду и еду.

Польские пограничники избили беженцев из Афганистана, пытавшихся перейти государственную границу со стороны Белоруссии. Соответствующее видео есть в распоряжении RT. На записи люди в форме бьют людей дубинками по лицу и телу, в то время как те, безоружные, лежат на земле. На видео также слышны крики избиваемых.

Польские военные избивают беженцев на границе

Один из пострадавших от действий польских военных, уроженец Афганистана Абдул Мобин Нассери, рассказал RT, что пытался попасть в Польшу в надежде на мирную жизнь и светлое будущее. Как утверждает мужчина, при переходе через границу его и нескольких его спутников жестоко избили польские пограничники. По словам потерпевшего, его самого и его друзей также несколько раз ударили ножом.

«Моя рука сломана. Он ударил меня сюда ножом [показывает рану], очень сильно, это был польский солдат, они вели себя не как люди, а как звери. Мы пересекли границу, мы надеялись на лучшую жизнь, хотели мирной жизни. Но они нас схватили, они избили нас, распылили газ нам в лицо и в глаза дважды. Потом нас очень долго избивали», — утверждает беженец.

Абдул Нассери

RT

Его слова подтвердил другой пострадавший от рук польских пограничников беженец из Афганистана, Фаршад Афган Хуссаини, — он также получил ножевые ранения.

Фаршад Хуссаини

RT

Помимо выходцев из Афганистана, об избиении на польской границе заявил уроженец Кубы Родригез Гамбоа Эйде.

Родригез Эйде

RT

Абдул Нассери добавил, что при расправе польских пограничников над беженцами один из его товарищей получил удар ножом в шею и «потерял много крови». Как утверждает Нассери, местонахождение этого пострадавшего ему сейчас неизвестно, он также не знает, жив его друг или мёртв.

«Польские полицейские пришли и забрали его, я не знаю, где он сейчас. Никто не знает, жив он или мёртв. Он в очень плохой ситуации, ему нужна помощь. У него есть семья и дети, мы не знаем, что с ним произошло», — подчёркивает собеседник RT.

По его словам, после избиения польские пограничники выдворили остальных беженцев на территорию Белоруссии и бросили в лесу. Нассери поблагодарил белорусов, которые предоставили пострадавшим еду и воду, а также перевязочные материалы, чтобы обработать раны.

Вскоре на место также прибыли сотрудники Следственного комитета Белоруссии, которые расспросили беженцев о произошедшем и узнали подробности избиения.

Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский рассказал, что уже не первый год польские военные применяют «исключительно жестокие методы обращения с беженцами».

«Количество попыток силового выдворения [с польской стороны] только в апреле этого года составило более сотни случаев. Мы практически ежесуточно предотвращаем до десятка таких попыток. С начала миграционного кризиса на границе на польском участке мы зафиксировали более 7 тыс. попыток незаконного вытеснения беженцев на нашу территорию. Общее количество беженцев, которых силой пытались вытеснить польские силовики, перевалило за отметку 90 тыс. человек», — заявил официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии.

Он добавил, что с начала текущего года «жертвами польских силовиков со смертельным исходом стали уже четыре человека».

О ситуации на польско-белорусской границе

По его словам, пограничные наряды в Белоруссии оказывают медицинскую помощь всем беженцам — по всем фактам жестокого обращения, причинения телесных повреждений и гибели беженцев собираются доказательства, проводятся разбирательства и необходимые следственные действия, в том числе в рамках уголовного производства.

Антон Бычковский также напомнил про заграждение, которым с польской стороны прикрыт участок границы с Республикой Беларусь.

«С 2022 года [польская сторона] начала строить стационарные заграждения — причём опасные и калечащие и людей, и животных. В этих заборах, оснащённых спиралью Бруно, оборудованы закрывающиеся калитки, которые предназначены якобы для животных. Именно через них выбрасывают людей. В настоящее время мы не зафиксировали ни одного факта использования этих калиток по заявленному предназначению», — заключил официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии.