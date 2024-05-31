«Вели себя как звери»: польские военные избили беженцев на границе
- RT
Польские пограничники избили беженцев из Афганистана, пытавшихся перейти государственную границу со стороны Белоруссии. Соответствующее видео есть в распоряжении RT. На записи люди в форме бьют людей дубинками по лицу и телу, в то время как те, безоружные, лежат на земле. На видео также слышны крики избиваемых.
- Польские военные избивают беженцев на границе
Один из пострадавших от действий польских военных, уроженец Афганистана Абдул Мобин Нассери, рассказал RT, что пытался попасть в Польшу в надежде на мирную жизнь и светлое будущее. Как утверждает мужчина, при переходе через границу его и нескольких его спутников жестоко избили польские пограничники. По словам потерпевшего, его самого и его друзей также несколько раз ударили ножом.
«Моя рука сломана. Он ударил меня сюда ножом [показывает рану], очень сильно, это был польский солдат, они вели себя не как люди, а как звери. Мы пересекли границу, мы надеялись на лучшую жизнь, хотели мирной жизни. Но они нас схватили, они избили нас, распылили газ нам в лицо и в глаза дважды. Потом нас очень долго избивали», — утверждает беженец.
- Абдул Нассери
- RT
Его слова подтвердил другой пострадавший от рук польских пограничников беженец из Афганистана, Фаршад Афган Хуссаини, — он также получил ножевые ранения.
- Фаршад Хуссаини
- RT
Помимо выходцев из Афганистана, об избиении на польской границе заявил уроженец Кубы Родригез Гамбоа Эйде.
- Родригез Эйде
- RT
Абдул Нассери добавил, что при расправе польских пограничников над беженцами один из его товарищей получил удар ножом в шею и «потерял много крови». Как утверждает Нассери, местонахождение этого пострадавшего ему сейчас неизвестно, он также не знает, жив его друг или мёртв.
«Польские полицейские пришли и забрали его, я не знаю, где он сейчас. Никто не знает, жив он или мёртв. Он в очень плохой ситуации, ему нужна помощь. У него есть семья и дети, мы не знаем, что с ним произошло», — подчёркивает собеседник RT.
По его словам, после избиения польские пограничники выдворили остальных беженцев на территорию Белоруссии и бросили в лесу. Нассери поблагодарил белорусов, которые предоставили пострадавшим еду и воду, а также перевязочные материалы, чтобы обработать раны.
Вскоре на место также прибыли сотрудники Следственного комитета Белоруссии, которые расспросили беженцев о произошедшем и узнали подробности избиения.
Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский рассказал, что уже не первый год польские военные применяют «исключительно жестокие методы обращения с беженцами».
«Количество попыток силового выдворения [с польской стороны] только в апреле этого года составило более сотни случаев. Мы практически ежесуточно предотвращаем до десятка таких попыток. С начала миграционного кризиса на границе на польском участке мы зафиксировали более 7 тыс. попыток незаконного вытеснения беженцев на нашу территорию. Общее количество беженцев, которых силой пытались вытеснить польские силовики, перевалило за отметку 90 тыс. человек», — заявил официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии.
Он добавил, что с начала текущего года «жертвами польских силовиков со смертельным исходом стали уже четыре человека».
- О ситуации на польско-белорусской границе
По его словам, пограничные наряды в Белоруссии оказывают медицинскую помощь всем беженцам — по всем фактам жестокого обращения, причинения телесных повреждений и гибели беженцев собираются доказательства, проводятся разбирательства и необходимые следственные действия, в том числе в рамках уголовного производства.
Антон Бычковский также напомнил про заграждение, которым с польской стороны прикрыт участок границы с Республикой Беларусь.
«С 2022 года [польская сторона] начала строить стационарные заграждения — причём опасные и калечащие и людей, и животных. В этих заборах, оснащённых спиралью Бруно, оборудованы закрывающиеся калитки, которые предназначены якобы для животных. Именно через них выбрасывают людей. В настоящее время мы не зафиксировали ни одного факта использования этих калиток по заявленному предназначению», — заключил официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии.