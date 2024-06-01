Президент США Джо Байден постановил продлить на год приостановку действия таможенных пошлин на импорт стали с Украины.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на документ, власти США пришли к выводу, что «ситуация на Украине носит особенный характер и имеются основания для продления приостановки действия пошлин».

Таким образом, приостановка действия таможенных пошлин продлевается на срок до 1 июня 2025 года.

Ранее издание Foreign Policy сообщало, что положение Украины толкает местные власти и США на большие риски.

По мнению журналистов, время работает против Украины. Несмотря на санкции, экономика России показала «умеренный рост в 2023 году».