Байден продлил приостановку действия таможенных пошлин на импорт стали с Украины
Как сообщает ТАСС со ссылкой на документ, власти США пришли к выводу, что «ситуация на Украине носит особенный характер и имеются основания для продления приостановки действия пошлин».
Таким образом, приостановка действия таможенных пошлин продлевается на срок до 1 июня 2025 года.
Ранее издание Foreign Policy сообщало, что положение Украины толкает местные власти и США на большие риски.
По мнению журналистов, время работает против Украины. Несмотря на санкции, экономика России показала «умеренный рост в 2023 году».