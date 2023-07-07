Замгенсека ООН предложил провести встречу по зерновой сделке до её истечения
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«Ребекка очень заинтересована в том, чтобы получить возможность сесть за стол в Москве до истечения. И я заинтересован в том, чтобы сесть в Стамбуле со сторонами «Черноморской инициативы», если это будет возможным, на следующей неделе», — цитирует Гриффитса РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оснований для продления зерновой сделки сейчас не усматривается.
В МИД России также подчеркнули, что Москва делает всё, чтобы участвующие в зерновой сделке суда завершили миссию в срок.