Ростовский губернатор заявил о попытках межнациональных провокаций в мессенджере

Губернатор Ростовской области Василий Голубев, говоря о ситуации с захватом заложников в СИЗО, сообщил, что любой человек, который нарушил закон, должен нести ответственность.

Об этом он написал в Telegram.

Глава региона сообщил, что о захвате заложников в СИЗО с самого утра получал оперативные доклады и был на связи с силовиками.

«Любой нарушивший закон должен нести ответственность», — подчеркнул губернатор.

Он добавил, что в ходе захвата заложников в СИЗО в его Telegram-канале провокаторы пытались раскачать межнациональную тему.

Ранее председатель ОНК региона Игорь Омельченко сообщил RT, что террористы могли сбежать из камер ростовского СИЗО через окно.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о первоначальных результатах расследования захвата заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону.