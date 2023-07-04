МИД: Россия делает всё, чтобы участвующие в зерновой сделке суда завершили миссию в срок

Российская сторона прилагает усилия, чтобы все участвующие в зерновой сделке суда могли успешно завершить свою миссию и выйти из Чёрного моря до 17 июля.

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД России.

Отмечается, что Россия продолжает добросовестно подходить к своим обязательствам как сторона договорённости.

«(Российская сторона. — RT) прилагает необходимые усилия в строгом соответствии с правилами процедуры, чтобы все участвующие в ней суда смогли успешно завершить свою миссию и выйти из Чёрного моря до завершения срока её действия», — сказано в заявлении ведомства.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что надежд на исполнение договорённостей по зерновой сделке до конца срока её действия не так много.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказал мнение, что зерновая сделка в нынешнем виде российской стороне не нужна и должна быть расторгнута.

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что Европейская комиссия призывает все стороны продлить «Черноморскую инициативу».