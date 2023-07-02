Медведев: зерновая сделка в нынешнем виде не нужна и должна быть расторгнута

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказал мнение, что зерновая сделка в нынешнем виде российской стороне не нужна и должна быть расторгнута.

Об этом он написал в статье для «Российской газеты».

Как подчеркнул политик, весь мир осознал зависимость от российских сельхозпродуктов. Он добавил, что в связи с этим вокруг зерновой сделки возникают такие дискуссии.

«Хотя всем уже ясно, что в нынешнем виде она не нужна и должна быть обязательно расторгнута», — отметил Медведев.

Политик подчеркнул, что перед Россией не стоит задача «кормить толстомордых европейских бюргеров».

Ранее в российском МИД заявили, что по меморандуму России и ООН ничего не сделано.

В Кремле отмечали, что предпосылок продления зерновой сделки нет.