В российском МИД заявили, что по меморандуму России и ООН ничего не сделано
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что в рамках сделки выполняется только вывоз сельхозпродукции с Украины.
«По меморандуму Россия — ООН не сделано ровным счётом ничего», — заявили в министерстве.
В ведомстве отметили, что в связи с этим Москва удивлена попытками представителей ООН ввести в заблуждение мировое сообщество по поводу оптимистических прогнозов в вопросе продления сделки.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва не собирается поддерживать поставки украинского зерна в богатые страны.
В Кремле сообщили, что предпосылок продления зерновой сделки нет.