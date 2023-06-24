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В российском МИД заявили, что по меморандуму России и ООН ничего не сделано

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Москва удивлена некоторыми заявлениями со стороны представителей ООН относительно зерновой сделки, так как из всего пакета выполняется только «Черноморская инициатива», а по меморандуму России и ООН ничего не сделано.
В российском МИД заявили, что по меморандуму России и ООН ничего не сделано
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что в рамках сделки выполняется только вывоз сельхозпродукции с Украины.

«По меморандуму Россия — ООН не сделано ровным счётом ничего», — заявили в министерстве.

В ведомстве отметили, что в связи с этим Москва удивлена попытками представителей ООН ввести в заблуждение мировое сообщество по поводу оптимистических прогнозов в вопросе продления сделки.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва не собирается поддерживать поставки украинского зерна в богатые страны.

В Кремле сообщили, что предпосылок продления зерновой сделки нет.

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