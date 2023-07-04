ЕС: Еврокомиссия открыта для рассмотрения решений по продлению зерновой сделки

Европейская комиссия призывает все стороны продлить «Черноморскую инициативу».

Об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, отвечая на вопрос, готов ли Европейский союз снять санкции с Россельхозбанка.

«Мы призываем все стороны продлить сделку, потому что она важна», — передаёт его слова ТАСС.

По словам Стано, Евросоюз оценивает переговоры между ООН и Турцией и готов рассмотреть решения, которые могут способствовать достижению данной цели.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что надежд на исполнение договорённостей по зерновой сделке до конца срока её действия не так много.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказал мнение, что зерновая сделка в нынешнем виде российской стороне не нужна и должна быть расторгнута.

Постпред Британии при ООН Барбара Вудворд заявила, что не уверена в продлении зерновой сделки.