ЕС: Еврокомиссия открыта для рассмотрения решений по продлению зерновой сделки

Короткая ссылка
Европейская комиссия призывает все стороны продлить «Черноморскую инициативу».
ЕС: Еврокомиссия открыта для рассмотрения решений по продлению зерновой сделки
  • AP
  • © Gideon Maundu

Об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, отвечая на вопрос, готов ли Европейский союз снять санкции с Россельхозбанка.

«Мы призываем все стороны продлить сделку, потому что она важна», — передаёт его слова ТАСС.

По словам Стано, Евросоюз оценивает переговоры между ООН и Турцией и готов рассмотреть решения, которые могут способствовать достижению данной цели.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что надежд на исполнение договорённостей по зерновой сделке до конца срока её действия не так много.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказал мнение, что зерновая сделка в нынешнем виде российской стороне не нужна и должна быть расторгнута.

Постпред Британии при ООН Барбара Вудворд заявила, что не уверена в продлении зерновой сделки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить