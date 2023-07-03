Песков заявил, что надежд на выполнение договорённостей по зерновой сделке не так много
- РИА Новости
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Пока мы констатируем, что эта часть договорённостей по-прежнему не выполнена. Ещё есть какое-то время до истечения срока, но надежд не так много», — сообщил Песков.
Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что в Москве не поменялась негативная оценка исполнения меморандума ООН о поставках российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок.