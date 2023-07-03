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Песков заявил, что надежд на выполнение договорённостей по зерновой сделке не так много

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Надежд на исполнение договорённостей по зерновой сделке до конца срока её действия не так много.
Песков заявил, что надежд на выполнение договорённостей по зерновой сделке не так много
  • РИА Новости

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пока мы констатируем, что эта часть договорённостей по-прежнему не выполнена. Ещё есть какое-то время до истечения срока, но надежд не так много», — сообщил Песков.

Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что в Москве не поменялась негативная оценка исполнения меморандума ООН о поставках российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок.

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