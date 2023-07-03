Песков заявил, что надежд на выполнение договорённостей по зерновой сделке не так много

Надежд на исполнение договорённостей по зерновой сделке до конца срока её действия не так много.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пока мы констатируем, что эта часть договорённостей по-прежнему не выполнена. Ещё есть какое-то время до истечения срока, но надежд не так много», — сообщил Песков.

Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что в Москве не поменялась негативная оценка исполнения меморандума ООН о поставках российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок.