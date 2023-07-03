Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Постпред Британии в ООН заявила, что не уверена в продлении зерновой сделки

Короткая ссылка
Постпред Британии при ООН Барбара Вудворд заявила, что не уверена в продлении зерновой сделки.
Постпред Британии в ООН заявила, что не уверена в продлении зерновой сделки
  • Gettyimages.ru

«Я не уверена в продлении... Но я знаю, что ООН делает всё возможное. Мы сделаем всё возможное», — цитирует её ТАСС.

Вудворд добавила, что Лондон работает над обеспечением сложной системы расчётов по зерну.

Ранее президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский заявил, что продлевать зерновую сделку нельзя, так как она наносит ущерб российской экономике.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что надежд на исполнение договорённостей по зерновой сделке до конца срока её действия не так много.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить