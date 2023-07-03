Постпред Британии в ООН заявила, что не уверена в продлении зерновой сделки

Постпред Британии при ООН Барбара Вудворд заявила, что не уверена в продлении зерновой сделки.

«Я не уверена в продлении... Но я знаю, что ООН делает всё возможное. Мы сделаем всё возможное», — цитирует её ТАСС.

Вудворд добавила, что Лондон работает над обеспечением сложной системы расчётов по зерну.

Ранее президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский заявил, что продлевать зерновую сделку нельзя, так как она наносит ущерб российской экономике.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что надежд на исполнение договорённостей по зерновой сделке до конца срока её действия не так много.